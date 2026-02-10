Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

Настоящий отец
Настоящий
3-й сезон
Настоящий отец
9.22024, Настоящий отец
Драма18+
Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 15

После загадочного убийства Регины Белой следствие сталкивается с запутанной сетью лжи. Для оперативников это — очередное дело. Но для отца Александра — не просто трагедия: погибла мать Лёли, дочери Константина Белого, который отчаянно пытается вернуть себе право быть рядом с ребёнком. Волков не может остаться в сторонеа.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

7.4 КиноПоиск

