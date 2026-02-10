В городе найден мёртвым влиятельный предприниматель. На первый взгляд — самоубийство, но опытные оперативники замечают детали, которые меняют всё. Параллельно одинокая прихожанка верит, что наконец обрела любовь всей жизни, но со сложными обстоятельствами, которыми она делится с отцом Александром.

