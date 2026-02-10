Один шанс из ста
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Настоящий
3-й сезон
Один шанс из ста
9.42024, Один шанс из ста
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В городе найден мёртвым влиятельный предприниматель. На первый взгляд — самоубийство, но опытные оперативники замечают детали, которые меняют всё. Параллельно одинокая прихожанка верит, что наконец обрела любовь всей жизни, но со сложными обстоятельствами, которыми она делится с отцом Александром.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»