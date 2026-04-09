Беда, случившаяся с боевым товарищем, заставляет отца Александра покинуть родной городок и отправиться в Санкт-Петербург. Там, несмотря на запрет полиции, он начинает собственное расследование. Вскоре Волков оказывается втянут в опасную игру, где каждый новый шаг приближает его к истине, но одновременно — и к тем, кто готов убивать, чтобы она так и не всплыла.

