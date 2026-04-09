Поздняя любовь
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Настоящий
3-й сезон
Поздняя любовь
9.42024, Поздняя любовь
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 27 смотреть онлайн

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О сериале

Беда, случившаяся с боевым товарищем, заставляет отца Александра покинуть родной городок и отправиться в Санкт-Петербург. Там, несмотря на запрет полиции, он начинает собственное расследование. Вскоре Волков оказывается втянут в опасную игру, где каждый новый шаг приближает его к истине, но одновременно — и к тем, кто готов убивать, чтобы она так и не всплыла.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»