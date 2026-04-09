За други своя
Wink
Сериалы
Настоящий
3-й сезон
За други своя
9.42024, За други своя
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 25 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В Старовольске находят тело проверяющего Росприроднадзора с загадочным словом «ЯД», выведенным кровью. Волков уверен — он знал убитого, но почему не может вспомнить?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»