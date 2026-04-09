Игра со смертью
Wink
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Настоящий
3-й сезон
Игра со смертью
9.42024, Игра со смертью
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 30 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Отец Александр едет в Пушкин по приглашению предпринимателя Сигматулина, желающего снять с души тяжкий груз. Но казавшееся обычным таинство исповеди оборачивается для Александра смертельной опасностью.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»