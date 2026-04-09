На свадьбе в Старовольске веселье прерывает появление «призрака бывшей невесты», пугая гостей и молодых до дрожи. Этой ночью всё заканчивается смертельным исходом, и отцу Александру вместе с майором Вязиным и Степанычем предстоит распутать клубок тайн, скрытых за этим жутким явлением.

