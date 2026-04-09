Мертвая невеста
Wink
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Настоящий
3-й сезон
Мертвая невеста
9.42024, Мертвая невеста
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 31 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

На свадьбе в Старовольске веселье прерывает появление «призрака бывшей невесты», пугая гостей и молодых до дрожи. Этой ночью всё заканчивается смертельным исходом, и отцу Александру вместе с майором Вязиным и Степанычем предстоит распутать клубок тайн, скрытых за этим жутким явлением.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»