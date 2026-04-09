Обычное ограбление — быстро, дерзко, по шаблону. Никто не погиб, нападавшие скрылись. Казалось бы, ничего особенного. Но восьмилетний мальчик запоминает номер машины — и это выводит следователей к куда более тёмной и опасной истории. За фасадом случайного преступления скрыто то, что долго оставалось в тени.

