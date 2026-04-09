Запах меда
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Настоящий
3-й сезон
Запах меда
9.42024, Запах меда
Драма18+
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 26 смотреть онлайн

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О сериале

Обычное ограбление — быстро, дерзко, по шаблону. Никто не погиб, нападавшие скрылись. Казалось бы, ничего особенного. Но восьмилетний мальчик запоминает номер машины — и это выводит следователей к куда более тёмной и опасной истории. За фасадом случайного преступления скрыто то, что долго оставалось в тени.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»