Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

Отец Александр отправляется в Шлиссельбург по просьбе Надежды, обеспокоенной странным поведением сестры — Веры Смычковой. Вера уверена: её пропавший сын Алексей продолжает приходить домой по ночам. Надежда боится худшего — она считает, что в доме Веры завёлся злой дух. Отец Александр уверен: всему найдётся разумное объяснение. Но к той правде, что откроется, он был не готов.

