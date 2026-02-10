В Старовольске появляется банда грабителей. Во время одного из налётов один из прихожан отца Александра Волкова получает увечье, что вынуждает его вмешаться, несмотря на пристальное внимание со стороны епархии. Его решимость распутать цепочку преступлений приводит к опасному противостоянию.

