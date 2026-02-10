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9.42024, Каждому своё
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Настоящий (сериал, 2024) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В Старовольске появляется банда грабителей. Во время одного из налётов один из прихожан отца Александра Волкова получает увечье, что вынуждает его вмешаться, несмотря на пристальное внимание со стороны епархии. Его решимость распутать цепочку преступлений приводит к опасному противостоянию.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Настоящий»