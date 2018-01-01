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ЧМ-2026
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Сериалы
Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
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Wink
Артём Кузьмин
Артём Кузьмин
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Карьера
Актёр
Дата рождения
19 марта 1999 г.
(27 лет)
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
Таганрог
2025
9.0
Пилигрим
2023
8.9
Моя ужасная сестра 2
2023
, 80 мин
Бесплатно
9.4
Настоящий
2023
8.2
Карамора
2022
9.4
Собор
2021
9.0
Филин
2021