Филин
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Филин
9.02021, Филин 3 сезона
Детективы, Комедии16+
Комедийный детектив про врача-травматолога, который расследует преступления
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Филин (сериал, 2021) смотреть онлайн

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Сюжет

Травматолог не спит и раскрывает преступления, используя медицинские факты: российский сериал «Филин» доступен на Wink! Детективная комедия с Данилой Якушевым в главной роли.

После автокатастрофы врач Алексей Филиппов, по прозвищу Филин, страдает от бессонницы. Чтобы забыться хоть на короткое время, мужчина обращается к алкоголю и вскоре обнаруживает в себе удивительный талант: у него получается вычислять преступников, применяя знания медицины и анализируя улики. Все это делает его незаменимым помощником для полиции, и Алексей начинает собирать команду единомышленников. Таким образом, каждое успешно раскрытое преступление становится для травматолога шансом на покой и полноценный сон.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»

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