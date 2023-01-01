Филин (сериал, 2021) смотреть онлайн

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Травматолог не с�пит и раскрывает преступления, используя медицинские факты: российский сериал «Филин» доступен на Wink! Детективная комедия с Данилой Якушевым в главной роли.



После автокатастрофы врач Алексей Филиппов, по прозвищу Филин, страдает от бессонницы. Чтобы забыться хоть на короткое время, мужчина обращается к алкоголю и вскоре обнаруживает в себе удивительный талант: у него получается вычислять преступников, применяя знания медицины и анализируя улики. Все это делает его незаменимым помощником для полиции, и Алексей начинает собирать команду единомышленников. Таким образом, каждое успешно раскрытое преступление становится для травматолога шансом на покой и полноценный сон.



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