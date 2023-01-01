Филин (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 16+41 мин
Филин
Сезон 1 Серия 1
- 16+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 2
- 16+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 4
- 16+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Филин
Сезон 1 Серия 6
- 16+42 мин
Филин
Сезон 1 Серия 7
- 16+41 мин
Филин
Сезон 1 Серия 8
- 16+43 мин
Филин
Сезон 1 Серия 9
- 16+39 мин
Филин
Сезон 1 Серия 10
- 16+41 мин
Филин
Сезон 1 Серия 11
- 16+44 мин
Филин
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Травматолог не с�пит и раскрывает преступления, используя медицинские факты: российский сериал «Филин» доступен на Wink! Детективная комедия с Данилой Якушевым в главной роли.
После автокатастрофы врач Алексей Филиппов, по прозвищу Филин, страдает от бессонницы. Чтобы забыться хоть на короткое время, мужчина обращается к алкоголю и вскоре обнаруживает в себе удивительный талант: у него получается вычислять преступников, применяя знания медицины и анализируя улики. Все это делает его незаменимым помощником для полиции, и Алексей начинает собирать команду единомышленников. Таким образом, каждое успешно раскрытое преступление становится для травматолога шансом на покой и полноценный сон.
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Информаци�я
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АСРежиссёр
Александр
Строев
- Актёр
Данила
Якушев
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- МНАктёр
Михаил
Николаев
- ВДАктёр
Вадим
Дубровин
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудим
- Актриса
Екатерина
Королева
- РФАктёр
Роберто
Флейтес
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МЧХудожник
Михаил
Черных
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- ЕПХудожница
Екатерина
Потапова-Перфильева
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев