Филин (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Данила Якушев в роли сыщика-любителя продолжает раскрывать преступления. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы смотреть «Филин». 2 сезон онлайн ждет вас в отличном качестве на Wink.



Во втором сезоне команда доктора Филиппова сталкивается с новыми опасностями, продолжая разгадывать криминальные загадки и спасать человеческие жизни. В то же время в личной жизни Филина намечаются изменения: после десяти лет одиночества врач-травматолог снова начинает проявлять интерес к женщинам. Капитан полиции Козин мечтает вернуть бывшую жену, а главврач больницы Черных сталкивается с эксцентричной личностью, нарушающей его внутреннюю гармонию.



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