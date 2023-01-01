Биография

Екатерина Королева — российская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 15 мая 1996 года. Сразу после окончания средней школы будущая кинодеятельница пошла получать первое высшее образование в СПбГУ на факультет психологии. Заинтересовавшись актерской деятельностью, Екатерина поступила в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, который окончила в 2017 году. Актерская карьера Екатерины Королевой началась с сериалов «Тайны следствия», «Хмуров» и «Такая работа». С 2019 года актриса стала мелькать в более перспективных проектах, среди которых «Реализация», «Первый отдел», «Спросите медсестру», «Филин», «Азазель» и другие.