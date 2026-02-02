8.72025, Шальной отдел 1 сезон
Детектив16+
Шальной отдел (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 1
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 2
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 4
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 7
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 8
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 10
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 11
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 12
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 13
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 14
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 15
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 16
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 17
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 18
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 19
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Кирилл Шальной живет и действует в полном соответствии со своей фамилией, которую дали ему в детдоме. Может быть, именно поэтому он дослужился до замначальника ОУР. Первая красавица отдела Елизавета ответила «да» на его предложение руки и сердца. Но вскоре брак затрещал по швам.
Случилось так, что на Елизавету запал начальник УМВД. Не стерпев удара по самолюбию, Кирилл дал начальнику по физиономии, за что его перевели на службу в спальный район, где он возглавил оперативный отдел. На новом месте ждет не самый ласковый прием. Подчиненные дают понять, что никакого авторитета Кирилл иметь не будет. Шальному отделу предстоит расследовать новое преступление. Но в то же время Кирилл не отступит от своих попыток вернуть бывшую жену.
- АГРежиссёр
Андрей
Голубев
- СИАктёр
Сергей
Ионкин
- ЕРАктёр
Евгений
Рыжик
- ИТАктёр
Илья
Тиунов
- АНАктриса
Анастасия
Нечаева
- ДСАктёр
Денис
Старков
- ОСАктриса
Оксана
Сырцова
- ББАктёр
Борис
Бедросов
- Актриса
Екатерина
Королева
- ОРАктриса
Оксана
Рысинская
- ИЗАктёр
Игорь
Зиньковский
- ВШАктёр
Владислав
Шкерин
- ОКАктёр
Олег
Корпачев
- НБСценарист
Никита
Балашов
- СКСценарист
Станислав
Кузнецов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВШОператор
Владимир
Шпомер
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев