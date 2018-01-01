Wink
Сериалы
Шальной отдел
Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»

Режиссёры

Андрей Голубев

Андрей Голубев

Режиссёр

Актёры

Сергей Ионкин

Сергей Ионкин

Актёр
Евгений Рыжик

Евгений Рыжик

Актёр
Илья Тиунов

Илья Тиунов

Актёр
Анастасия Нечаева

Анастасия Нечаева

Актриса
Денис Старков

Денис Старков

Актёр
Оксана Сырцова

Оксана Сырцова

Актриса
Борис Бедросов

Борис Бедросов

Актёр
Екатерина Королева

Екатерина Королева

Актриса
Оксана Рысинская

Оксана Рысинская

Актриса
Игорь Зиньковский

Игорь Зиньковский

Актёр
Владислав Шкерин

Владислав Шкерин

Актёр
Олег Корпачев

Олег Корпачев

Актёр

Сценаристы

Никита Балашов

Никита Балашов

Сценарист
Станислав Кузнецов

Станислав Кузнецов

Сценарист

Продюсеры

Юрий Шалимов

Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Марина Белова

Продюсер
Инесса Юрченко

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Сергей Щеглов

Продюсер

Художники

Максим Федоренко

Максим Федоренко

Художник

Операторы

Владимир Шпомер

Владимир Шпомер

Оператор

Композиторы

Виталий Муканяев

Виталий Муканяев

Композитор