Биография

Денис Старков — актер. Родился 15 марта 1980 года. Окончив обучение в школе, стал студентом театрального факультета в СПбГАТИ. Первую популярную роль Денис Старков получил еще в студенческие годы, приняв участие в съемках картины «Сонька — Золотая Ручка». Именно она вызывала повышенный интерес к работе актера со стороны не только зрителей, но и режиссеров, которые стали активно предлагать участие в разноплановых проектах. Ему доверяют преимущественно роли второго плана. Всего на счету актера участие в 118 проектах. Первый короткометражный фильм Дениса Старкова вышел еще в 2003 году. Это была картина «Воробушкины сны». Далее были эпизодические роли в популярных детективных сериалах: «Тайны следствия — 4», «Опера», «Ментовские войны». Игру актера можно увидеть преимущественно в криминальных драмах, детективах, исторических фильмах. С его работой можно ознакомиться, посмотрев следующие картины: «Метод Лавровой», «Я ему верю», «Ржавчина», «Холодное блюдо», «Назначена награда», «Безопасность», «Наше счастливое завтра», «Личность не установлена», «Черная лестница».