Контуженный (сериал, 2023) смотреть онлайн
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Контуженный
С�езон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Многосерийный детектив о бывшем спецназовце, который вместе с опухолью мозга получил возможность считывать воспоминания других людей.
Дмитрий Чистяков когда-то служил в спецназе, но однажды выполнению очередного задания помешало давнее ранение: он потерял сознание прямо на службе. Обследование показывает серьезную опухоль мозга, из-за которой Чистякову приходится временно оставить свою нынешнюю должность. Теперь ему не хватает адреналина, но стремление помогать людям никуда не пропало. Друг помогает Чистякову устроиться референтом в полицию, но вскоре погибает. Чистяков уверен, что случившееся не просто самоубийство, как считает следствие, и решает сам докопаться до истины. В процессе расследования он узнает, что опухоль дала ему не только неприятные симптомы, вроде головной боли, но и возможность считывать человеческие воспоминания с улик.
Что он будет делать с этой способностью, расскажет сериал «Контуженный» (2023) —смотреть его онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- МВРежиссёр
Михаил
Вассербаум
- ПМРежиссёр
Павел
Мальков
- АБАктёр
Антон
Батырев
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ДСАктёр
Денис
Старков
- ИЯАктриса
Инна
Ярмошук
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- ВМАктёр
Василий
Макаров
- СНАктёр
Сарвар
Норматов
- МТАктёр
Михаил
Титов
- ВМАктриса
Валентина
Муравская
- АПАктёр
Артур
Панов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИПХудожник
Игорь
Панюшкин
- ИЖХудожник
Иван
Журавлев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев