Контуженный
Wink
Сериалы
Контуженный
8.82023, Контуженный 2 сезона
Детективы18+
После тяжелого ранения бывший спецназовец обретает способность видеть прошлое. Детективный экшен от сценариста сериала «СМЕРШ»

Контуженный (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Многосерийный детектив о бывшем спецназовце, который вместе с опухолью мозга получил возможность считывать воспоминания других людей.

Дмитрий Чистяков когда-то служил в спецназе, но однажды выполнению очередного задания помешало давнее ранение: он потерял сознание прямо на службе. Обследование показывает серьезную опухоль мозга, из-за которой Чистякову приходится временно оставить свою нынешнюю должность. Теперь ему не хватает адреналина, но стремление помогать людям никуда не пропало. Друг помогает Чистякову устроиться референтом в полицию, но вскоре погибает. Чистяков уверен, что случившееся не просто самоубийство, как считает следствие, и решает сам докопаться до истины. В процессе расследования он узнает, что опухоль дала ему не только неприятные симптомы, вроде головной боли, но и возможность считывать человеческие воспоминания с улик.

Что он будет делать с этой способностью, расскажет сериал «Контуженный» (2023) —смотреть его онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Контуженный»

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