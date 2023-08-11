В первом сезоне фантастического детектива с Антоном Батыревым полицейский-ясновидящий расследует дело об убийстве близкого друга. Сможет ли он принять свой дар и найти виновного, узнаете, если будете смотреть «Контуженный», сериал 2023 года, онлайн на Wink.



Дмитрий Чистяков служил командиром спецназа в горячих точках, но был тяжело ранен и контужен. Из-за травмы у него образовалась опухоль, и его временно отстранили от службы. Чистяков устраивается референтом в полицию и готовится к скучной работе, но у судьбы свои планы. Его друга внезапно находят мертвым. Полиция уверена, что произошло самоубийство, но Чистяков не может в это поверить. Он решает докопаться до правды сам и случайно обнаруживает у себя странную способность. Одно прикосновение к вещи рождает в его голове видения из прошлого. Проделав это с уликами, он может выйти на след убийцы.



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