Контуженный (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+43 мин
Контуженный
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
В первом сезоне фантастического детектива с Антоном Батыревым полицейский-ясновидящий расследует дело об убийстве близкого друга. Сможет ли он принять свой дар и найти виновного, узнаете, если будете смотреть «Контуженный», сериал 2023 года, онлайн на Wink.
Дмитрий Чистяков служил командиром спецназа в горячих точках, но был тяжело ранен и контужен. Из-за травмы у него образовалась опухоль, и его временно отстранили от службы. Чистяков устраивается референтом в полицию и готовится к скучной работе, но у судьбы свои планы. Его друга внезапно находят мертвым. Полиция уверена, что произошло самоубийство, но Чистяков не может в это поверить. Он решает докопаться до правды сам и случайно обнаруживает у себя странную способность. Одно прикосновение к вещи рождает в его голове видения из прошлого. Проделав это с уликами, он может выйти на след убийцы.
Удастся ли Чистякову собрать мучительные образы в четкую картину причин и следствий? Погрузитесь в 1 сезон мистического детектива от продюсеров «Филина», — смотреть «Контуженный», сериал 2023 года, в хорошем качестве можно на нашем сервисе.
Рейтинг
- МВРежиссёр
Михаил
Вассербаум
- ПМРежиссёр
Павел
Мальков
- АБАктёр
Антон
Батырев
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ДСАктёр
Денис
Старков
- ИЯАктриса
Инна
Ярмошук
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- ВМАктёр
Василий
Макаров
- СНАктёр
Сарвар
Норматов
- Актёр
Михаил
Титов
- ВМАктриса
Валентина
Муравская
- АПАктёр
Артур
Панов
- СКСценарист
Сергей
Кузьминых
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИПХудожник
Игорь
Панюшкин
- ИЖХудожник
Иван
Журавлев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев