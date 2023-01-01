Биография

Инна Ярмошук – актриса театра и кино, профессиональная танцовщица, родилась 19 октября 1987 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в детективном сериале «Акватория» и мелодраме «Счастье наполовину». С детства будущая актриса занималась музыкой и танцами, выступала на всевозможных фестивалях. Окончила музыкальную и хореографическую школу. В 2002 году стала выпускницей СбГИКа (курс В. Тыкке) и была приглашена в труппу «Балтийского дома». Первым фильмом Инны Ярмошук стал многосерийный криминальный детектив Литейный (четвертый сезон) с А. Федорцовым, Ю. Кузнецовым, С. Селиным и А. Мельниковой в главных ролях. В 2011 году актриса снялась в короткометражке «Короткая юбка». Участвовала в съемках рейтинговых сериалов «Шаман», «Морские дьяволы», «Чужой район», «ППС» и др. Одну из главных ролей Инна Ярмошук исполнила в детективном сериале «Акватория» (2017). В том же году актриса снялась в полнометражной мелодраме «Рассвет на Санторини» и многосерийной ленте «От судьбы не зарекайся». В 2018 году вышел еще один сериал, в котором Ярмошук исполнила одну из ключевых ролей, – мелодрама «Счастье наполовину».