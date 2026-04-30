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Wink
Фильмы
Умереть в японском саду
6.4
2021, Умереть в японском саду
Короткометражка, Драма
10 мин
18+
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Умереть в японском саду (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм о поиске взаимопонимания между тремя поколениями через призму японской сказки.
Страна
Россия
Жанр
Драма
,
Короткометражка
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10
Рейтинг
6.4
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Актёры и съёмочная группа фильма «Умереть в японском саду»
Руслан
Янковский
Режиссёр
Роза
Хайруллина
Актриса
ЮМ
Юлия
Маркова
Актриса
ИЯ
Инна
Ярмошук
Актриса
НБ
Наталья
Бурмистрова
Актриса
Руслан
Янковский
Сценарист
Руслан
Янковский
Продюсер
ИЖ
Иван
Жербин
Оператор