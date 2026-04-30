Умереть в японском саду
Wink
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Умереть в японском саду
6.42021, Умереть в японском саду
Короткометражка, Драма10 мин18+

Умереть в японском саду (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм о поиске взаимопонимания между тремя поколениями через призму японской сказки.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

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