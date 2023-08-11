Контуженный. Сезон 1. Серия 2
Wink
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Контуженный
1-й сезон
2-я серия
8.92023, Контуженный. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+

Контуженный (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В первом сезоне фантастического детектива с Антоном Батыревым полицейский-ясновидящий расследует дело об убийстве близкого друга. Сможет ли он принять свой дар и найти виновного, узнаете, если будете смотреть «Контуженный», сериал 2023 года, онлайн на Wink.

Дмитрий Чистяков служил командиром спецназа в горячих точках, но был тяжело ранен и контужен. Из-за травмы у него образовалась опухоль, и его временно отстранили от службы. Чистяков устраивается референтом в полицию и готовится к скучной работе, но у судьбы свои планы. Его друга внезапно находят мертвым. Полиция уверена, что произошло самоубийство, но Чистяков не может в это поверить. Он решает докопаться до правды сам и случайно обнаруживает у себя странную способность. Одно прикосновение к вещи рождает в его голове видения из прошлого. Проделав это с уликами, он может выйти на след убийцы.

Удастся ли Чистякову собрать мучительные образы в четкую картину причин и следствий? Погрузитесь в 1 сезон мистического детектива от продюсеров «Филина», — смотреть «Контуженный», сериал 2023 года, в хорошем качестве можно на нашем сервисе.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Контуженный»