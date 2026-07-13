Гандикап
Wink
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Гандикап
2026, Гандикап
Боевик, Детектив84 мин16+

Контент станет доступным 05.08.2026

Гандикап (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Бывший каскадер, увязший в долгах, попадает в жестокую игру, где цена провала — жизнь. Фильм «Гандикап» — остросюжетный боевик с Евгением Сидихиным о смертельной гонке на время.

Когда-то известный каскадер оказывается в тупике, проиграв все деньги в тотализаторе и задолжав крупную сумму серьезным людям. Однажды у него появляется шанс все исправить: ему предлагают участие в опасной игре. Участникам выделяют груз, вместе с которым они должны за два часа добраться до указанного места. Если они опоздают или придут к финишу с пустыми руками, их ожидает смерть. Если справятся с заданием успешно — получат денежный приз. Однако для бывшего каскадера испытание оказывается особенно тяжелым, ведь его грузом становится бывшая жена.

Какие испытания ждут их в пути, расскажет «Гандикап». Фильм 2026 года вы найдете на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Детектив
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

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