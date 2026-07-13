Бывший каскадер, увязший в долгах, попадает в жестокую игру, где цена провала — жизнь. Фильм «Гандикап» — остросюжетный боевик с Евгением Сидихиным о смертельной гонке на время.



Когда-то известный каскадер оказывается в тупике, проиграв все деньги в тотализаторе и задолжав крупную сумму серьезным людям. Однажды у него появляется шанс все исправить: ему предлагают участие в опасной игре. Участникам выделяют груз, вместе с которым они должны за два часа добраться до указанного места. Если они опоздают или придут к финишу с пустыми руками, их ожидает смерть. Если справятся с заданием успешно — получат денежный приз. Однако для бывшего каскадера испытание оказывается особенно тяжелым, ведь его грузом становится бывшая жена.



Какие испытания ждут их в пути, расскажет «Гандикап». Фильм 2026 года вы найдете на Wink.

