Гандикап (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Бывший каскадер, увязший в долгах, попадает в жестокую игру, где цена провала — жизнь. Фильм «Гандикап» — остросюжетный боевик с Евгением Сидихиным о смертельной гонке на время.
Когда-то известный каскадер оказывается в тупике, проиграв все деньги в тотализаторе и задолжав крупную сумму серьезным людям. Однажды у него появляется шанс все исправить: ему предлагают участие в опасной игре. Участникам выделяют груз, вместе с которым они должны за два часа добраться до указанного места. Если они опоздают или придут к финишу с пустыми руками, их ожидает смерть. Если справятся с заданием успешно — получат денежный приз. Однако для бывшего каскадера испытание оказывается особенно тяжелым, ведь его грузом становится бывшая жена.
Какие испытания ждут их в пути, расскажет «Гандикап». Фильм 2026 года вы найдете на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Детектив
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- Актёр
Константин
Адаев
- Актёр
Евгений
Сидихин
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- Актёр
Самвел
Мужикян
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- РГАктёр
Роман
Грибков
- ДСАктёр
Денис
Старков
- Актёр
Сергей
Русскин
- АЛАктриса
Анна
Лутцева
- АТАктёр
Алексей
Титаренко
- СМСценарист
Станислав
Мареев
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ГЕОператор
Георгий
Егоров
- МПОператор
Михаил
Паник