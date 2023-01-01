Биография

Константин Адаев – актер театра и кино, каскадер и постановщик трюков, родился 14 марта 1975 года. Участвовал в более чем 40 фильмах как актер и в 20 фильмах как каскадер. В 2000 году Константин Адаев стал выпускником театрального факультета по специальности режиссер. Работал в казанском ТЮЗе. С юных лет Адаев занимался спортом и хореографией. Некоторое время работал в качестве танцора эротического жанра. Затем переехал в Петербург. Карьеру в кинематографе начал в качестве исполнителя опасных трюков в многосерийном детективе «Морозов». В фильмах Константину Адаеву доставались роли антигероев, бандитов, чоповцев, омоновцев («Дикий –4», «Балабол»). Роли Константина Адаева в фильмах «У каждого своя война» и «Офицеры – 2» оценили критики и зрители. Блестящую актерскую игру и впечатляющие трюки Адаев продемонстрировал в картине «Мертв на 99%». В качестве постановщика и исполнителя опасных трюков Адаев работал в фильмах «Брестская крепость», «Мы из будущего – 2» и других. Работая постановщиком трюков на одной из картин, актер познакомился со своей будущей женой. В 2011 году Адаев женился на своей коллеге, актрисе Катерине Шпице. У актеров родился сын. В 2015 году брак распался.