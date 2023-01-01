Мертвое сердце (сериал, 2014) смотреть онлайн

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Сериал «Мертвое сердце» (2014) — остросюжетная криминальная драма от режиссера Артура Румынского. Главные роли в фильме исполняют Михаил Евланов (сериал «Квест», сериал «Наследие», сериал «Человек без прошлого») и Евгений Воловенко, сыгравший талантливого ученого Артема. На нашем сайте можно смотреть онлайн сериал «Мертвое сердце» в хорошем качестве. Артем Васильев вот уже несколько лет трудится рука об руку с женой в своей домашней лаборатории. При финансовой поддержке партнеров Артем разрабатывает лекарство, которое не только излечит онкобольных, но и принесет миллиарды прибыли инвесторам. Недостающий компонент синтезирован, контракт с заводом изготовителем подписан, осталось только запустить массовое производство. Но пока Артем с коллегами праздновал это знаменательное открытие в ресторане, грабители ворвались в его лабораторию, в ходе ограбления начался пожар, в котором погибла не только документация, но и жена Артема, а сын бесследно пропал. В одночасье Артем теряет все — и супругу, и сына, и работу. Но на этом его несчастья не заканчиваются — следственные органы подозревают его в поджоге и спланированном убийстве. Артем, не желая ждать, пока его арестуют, начинает свое собственное расследование. Получится ли у Артема наказать виновных в гибели супруги и найти сына? Чтобы ничего не пропустить, советуем бесплатно смотреть онлайн сериал «Мертвое сердце» в хорошем качестве.





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