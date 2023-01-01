Биография

Евгений Воловенко — российский актер кино и телевидения. Родился в Калининграде 4 апреля 1972 года. После окончания школы Евгений поступил в военно-морское училище, но бросил его на третьем курсе. В итоге он получил диплом строителя и попытался связать свою жизнь с бизнесом, однако судьба распорядилась иначе, и будущий артист оказался в Москве, где начал карьеру модели. В 2004 году Евгений Воловенко прошел кастинг на эпизодическую роль в фильме «32 декабря», и с тех пор его стали приглашать в другие проекты. На данный момент в фильмографии артиста более 45 работ. Актера можно встретить в таких сериалах, как «Чужие дети», «Слабое звено», «По законам военного времени», «Сваха», «Джокер», «Только ты», «Провокатор».