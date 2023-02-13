Мертвое сердце (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
Ученый с большой буквы и талантливый изобретатель – химик Артём Васильев — разработал уникальное лекарство против рака. Но его мечте спасти тысячи жизней кто-то жестоко помешал. Неизвестные подожгли лабораторию Артёма, во время инцидента погибла его жена, исчез сын, канули в Лету все архивы и данные разработок. Новый удар Васильеву нанесли следственные органы: теперь он – главный подозреваемый в поджоге и убийстве жены. От ареста его спасает только то, что на месте преступления задерживают исполнителя – бывшего военного химика Фёдора Пашнина, которого с ожогами и под конвоем доставляют в больницу. Одержимый местью Артём проникает в палату к Фёдору, чтобы расправиться с тем, кто отнял у него самое дорогое в жизни. И там совершенно неожиданно сталкивается с киллером, охотящимся на Пашнина. Своим вмешательством Артём, сам того не желая, спасает своего врага, который сообщает: его сын жив, и только он знает, как найти мальчика.....
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актёр
Евгений
Воловенко
- МГАктриса
Мария
Гузеева
- МКАктриса
Мария
Киреева
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актёр
Константин
Адаев
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- СРАктриса
Светлана
Рубан
- ПНАктёр
Павел
Новиков
- ВССценарист
Владимир
Суворов
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- СЧПродюсер
Станислав
Чепаев
- МДПродюсер
Мария
Дубова
- АДХудожник
Александр
Даниленко
- АБХудожница
Анастасия
Беляева
- ИЧМонтажёр
Игорь
Черняев
- КЗОператор
Кирилл
Зунин
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов