Мертвое сердце (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Ученый с большой буквы и талантливый изобретатель – химик Артём Васильев — разработал уникальное лекарство против рака. Но его мечте спасти тысячи жизней кто-то жестоко помешал. Неизвестные подожгли лабораторию Артёма, во время инцидента погибла его жена, исчез сын, канули в Лету все архивы и данные разработок. Новый удар Васильеву нанесли следственные органы: теперь он – главный подозреваемый в поджоге и убийстве жены. От ареста его спасает только то, что на месте преступления задерживают исполнителя – бывшего военного химика Фёдора Пашнина, которого с ожогами и под конвоем доставляют в больницу. Одержимый местью Артём проникает в палату к Фёдору, чтобы расправиться с тем, кто отнял у него самое дорогое в жизни. И там совершенно неожиданно сталкивается с киллером, охотящимся на Пашнина. Своим вмешательством Артём, сам того не желая, спасает своего врага, который сообщает: его сын жив, и только он знает, как найти мальчика.....



