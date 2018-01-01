Биография

Российская актриса Светлана Рубан, преподаватель актерского мастерства, появилась на свет 26 января 1977 г. в Москве. Актерскому мастерству обучалась с 20 лет, в «Школе драматического искусства», в классе пластической импровизации под руководством Абрамова. С 1999 года работала актрисой в «Классе экспрессивной пластики», а через год стала педагогом, преподавая детям сценическое движение в ГШК «Класс-центр». В 2003 году перешла в «Центр Рощина и Казанцева» и параллельно в «Доме актера» преподавала в детских студиях сценическое движение. Одновременно актриса Светлана Рубен училась заочно в РАТИ-ГИТИС, на актерско-режиссерском курсе, закончив его в 2008 году. С 2014 года работает в театре «Модернъ». Роли Светланы Рубан – в основном драматического характера. Карьера в кино началась для Светланы Рубан с фильма «Семейные драмы», вышедшего на экраны в 2001 г. С тех пор она активно снималась в кино. На сегодня она имеет больше 20 работ, чаще эпизодического плана. Заметной была ее роль Анастасии Архиповой в боевике «Лютый», но чаще это небольшие роли, и относительно известные сериалы или фильмы, такие как «След», «Улики», «Голубка», «Ангел и демон», «Обменяйтесь кольцами» и др.