Биография

Анна Лутцева — российская актриса, режиссер. Родилась в Ленинграде 9 сентября 1984 года. Училась в испанской гимназии, параллельно посещала школу олимпийского резерва, где обучалась бальным танцам. Одержала множество побед в региональных и федеральных соревнованиях, является мастером спорта по бальным танцам. Также имеет музыкальное образование по классу фортепиано. В 2008 году выпустилась из СПбГАТИ, курс И. Р. Штокбанта, почти сразу была принята в штат театра «Буфф». Анна Лутцева начала карьеру со съемок в эпизодах сериалов «Тайны следствия», «Ментовские войны». В 2005 году получила более значимую роль в телесериале «Бандитский Петербург». Снималась в сериалах «Старые дела», «Двое из ларца», «Столыпин... Невыученные уроки». Игра актрисы была высоко оценена в проекте «Закон мышеловки». Среди ее успешных работ — роли в фильме «Шпильки», сериалах «Тени прошлого», «Слово женщине», «Городские шпионы», «Вольная грамота», «Мажор 3». Является режиссером мини-сериала «Чужой ребенок» 2019 года.