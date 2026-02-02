Почти одновременно находят трупы модельера и швеи, которые были заняты производством реплик дорогих брендовых сумок. Становится очевидно, что эти дела связаны. Сотрудникам Шального отдела придётся погрузиться в мир большой моды и узнать, как с этими убийствами связан стажёр Заневский.

