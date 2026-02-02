WinkСериалыШальной отдел1-й сезонУбийственный люкс
8.92025, Убийственный люкс
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 1
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 2
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 4
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 7
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 8
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 10
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 11
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 12
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 13
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 14
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 15
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 16
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 17
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 18
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 19
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 20
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 21
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 22
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 23
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 24
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 25
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 26
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 27
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 28
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 29
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 30
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 31
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 32
- 16+43 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 33
- 16+44 мин
Шальной отдел
Сезон 1 Серия 34
О сериале
Почти одновременно находят трупы модельера и швеи, которые были заняты производством реплик дорогих брендовых сумок. Становится очевидно, что эти дела связаны. Сотрудникам Шального отдела придётся погрузиться в мир большой моды и узнать, как с этими убийствами связан стажёр Заневский.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- АГРежиссёр
Андрей
Голубев
- СИАктёр
Сергей
Ионкин
- ЕРАктёр
Евгений
Рыжик
- ИТАктёр
Илья
Тиунов
- АНАктриса
Анастасия
Нечаева
- ДСАктёр
Денис
Старков
- ОСАктриса
Оксана
Сырцова
- ББАктёр
Борис
Бедросов
- Актриса
Екатерина
Королева
- ОРАктриса
Оксана
Рысинская
- ИЗАктёр
Игорь
Зиньковский
- ВШАктёр
Владислав
Шкерин
- ОКАктёр
Олег
Корпачев
- НБСценарист
Никита
Балашов
- СКСценарист
Станислав
Кузнецов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВШОператор
Владимир
Шпомер
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев