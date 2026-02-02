Убийственный люкс
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Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Убийственный люкс
8.92025, Убийственный люкс
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Почти одновременно находят трупы модельера и швеи, которые были заняты производством реплик дорогих брендовых сумок. Становится очевидно, что эти дела связаны. Сотрудникам Шального отдела придётся погрузиться в мир большой моды и узнать, как с этими убийствами связан стажёр Заневский.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»