Фокусник
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Фокусник
8.92025, Фокусник
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сразу после убийства известного фокусника Управление собственной безопасности задерживает оперативника Нестерова. Чтобы раскрыть убийство, Шальному придётся действовать быстро и против своих, ведь иначе ему грозит увольнение.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»