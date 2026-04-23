Расклад на смерть
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Расклад на смерть
8.92025, Расклад на смерть
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Убита гадалка-таролог, а на её столе остался последний расклад карт. Расклад на смерть. Шальной – майор полиции, он привык иметь дело с фактами, а не предсказаниями, но внезапно оказывается, что его жизнь и карьера зависят от того, какую карту он вытянет.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»