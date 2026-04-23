Убита гадалка-таролог, а на её столе остался последний расклад карт. Расклад на смерть. Шальной – майор полиции, он привык иметь дело с фактами, а не предсказаниями, но внезапно оказывается, что его жизнь и карьера зависят от того, какую карту он вытянет.

