Убит драконом
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Убит драконом
8.92025, Убит драконом
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пенсионер Коклюев предсказал свою смерть и действительно погиб от укуса Командорского Дракона. Оперативникам Шального отдела предстоит найти экзотическое животное чтобы избежать новых смертей среди жителей злополучного дома.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»