Вольга
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Вольга
8.92025, Вольга
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мотоциклист из обреза убивает телохранителя неформального объединения «Вольга». Оперативники Шального отдела вынуждены внедриться в эту организацию, ведь там работает много бывших заключённых, от которых можно ожидать чего угодно.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»