Приятный вечер
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Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Приятный вечер
8.92025, Приятный вечер
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Недалеко от скейт-площадки обнаружен труп задушенной проститутки. Чтобы найти убийцу Шальному отделу придётся погрузиться в мир разврата ночного Петербурга.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»