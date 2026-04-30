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Шальной отдел
1-й сезон
Купидон
8.92025, Купидон
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тренер стрелкового клуба убит выстрелом из лука и замешан в этом замглавы администрации района. Дело настолько тонкое, что разрешить все конфликты может только стажёр Заневский.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»