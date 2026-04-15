Явление Китежа
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Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Явление Китежа
8.92025, Явление Китежа
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

ППСники Панков и Буряк забирают картину из квартиры убитого искусствоведа Ладыгина. Они даже не догадываются что стремление получить мелкий гешефт обернется для них смертельной опасностью.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»