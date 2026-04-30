ЧП Галерного района
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Шальной отдел
1-й сезон
ЧП Галерного района
8.92025, ЧП Галерного района
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Совершено покушение на босса криминального мира Пантыкина. Шальной оказывается в ситуации, когда его удостоверение ничего не значит, но если он ничего не будет делать, то в городе разразится настоящая война.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»