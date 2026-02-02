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Шальной отдел
1-й сезон
Эпидемия
8.92025, Эпидемия
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В городе появляются жертвы с признаками заражения смертельным вирусом эбола. Оперативники Нестеров и Заневский оказываются под строгим карантином, а Шальной в это время пытается найти нулевого пациента. Ключ к разгадке этого происшествия находится в рассказе Эдгара По «Бочонок Амонтильядо», ведь бутылка именно этого вина была найдена рядом с трупом последней жертвы.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»