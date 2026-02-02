В городе появляются жертвы с признаками заражения смертельным вирусом эбола. Оперативники Нестеров и Заневский оказываются под строгим карантином, а Шальной в это время пытается найти нулевого пациента. Ключ к разгадке этого происшествия находится в рассказе Эдгара По «Бочонок Амонтильядо», ведь бутылка именно этого вина была найдена рядом с трупом последней жертвы.

