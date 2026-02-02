Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Кирилл Шальной живет и действует в полном соответствии со своей фамилией, которую дали ему в детдоме. Может быть, именно поэтому он дослужился до замначальника ОУР. Первая красавица отдела Елизавета ответила «да» на его предложение руки и сердца. Но вскоре брак затрещал по швам.



Случилось так, что на Елизавету запал начальник УМВД. Не стерпев удара по самолюбию, Кирилл дал начальнику по физиономии, за что его перевели на службу в спальный район, где он возглавил оперативный отдел. На новом месте ждет не самый ласковый прием. Подчиненные дают понять, что никакого авторитета Кирилл иметь не будет. Шальному отделу предстоит расследовать новое преступление. Но в то же время Кирилл не отступит от своих попыток вернуть бывшую жену.

