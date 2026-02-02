Свободное падение
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Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Свободное падение
8.92025, Свободное падение
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

С верхнего этажа многоэтажки падает тело молодой девушки Алины прямо на глазах у свидетелей. Оперативники Шального отдела почти уверены, что это самоубийство, но вынуждены провести тщательную проверку. Проблема в том, подозреваемый очень нравится оперативнику Цветковой и чем быстрее развиваются их отношения, тем очевиднее становится тот факт, что смерть Алины не была суицидом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»