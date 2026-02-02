С верхнего этажа многоэтажки падает тело молодой девушки Алины прямо на глазах у свидетелей. Оперативники Шального отдела почти уверены, что это самоубийство, но вынуждены провести тщательную проверку. Проблема в том, подозреваемый очень нравится оперативнику Цветковой и чем быстрее развиваются их отношения, тем очевиднее становится тот факт, что смерть Алины не была суицидом.

