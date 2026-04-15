Тяжелый рок
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Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Тяжелый рок
8.92025, Тяжелый рок
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В запертой изнутри квартире убит рок-музыкант Артём Вольский. Мир музыки полон конкурентов, подозреваемых слишком много, но Шального мучает только один вопрос: как было совершено убийство?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»