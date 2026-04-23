Город засыпает
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Город засыпает
8.92025, Город засыпает
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В ресторане во время игры в мафию с коллегами мгновенно умирает от отравления декан физфака Назаров. Следственный эксперимент показывает, что никто из присутствующих не мог подсыпать ему яд. Расследование заходит в тупик.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»