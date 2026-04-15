Палец бога
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Палец бога
8.92025, Палец бога
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В мире компьютерных игроманов царят нешуточные страсти, которые заканчиваются убийством в реальном мире за цифровые артефакты стоимостью в несколько десятков миллионов. Шальному придётся узнать какие реальные люди и судьбы скрываются за странными никами завсегдатаев компьютерных игр.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»