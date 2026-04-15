В мире компьютерных игроманов царят нешуточные страсти, которые заканчиваются убийством в реальном мире за цифровые артефакты стоимостью в несколько десятков миллионов. Шальному придётся узнать какие реальные люди и судьбы скрываются за странными никами завсегдатаев компьютерных игр.

