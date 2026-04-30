Из-под стражи сбегает рецидивист Свиридов, у которого давние счёты с боссом криминального мира Крамским. Оперативники знают, что эти двое готовят дуэль, которая определит криминальный расклад в городе на годы вперёд. Шальному предстоит решить что делать – вмешаться или дождаться исхода дуэли.

