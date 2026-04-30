Дуэль
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Дуэль
8.92025, Дуэль
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Из-под стражи сбегает рецидивист Свиридов, у которого давние счёты с боссом криминального мира Крамским. Оперативники знают, что эти двое готовят дуэль, которая определит криминальный расклад в городе на годы вперёд. Шальному предстоит решить что делать – вмешаться или дождаться исхода дуэли.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»