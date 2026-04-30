Заклятые союзники
Wink
Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Заклятые союзники
8.92025, Заклятые союзники
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чтобы отомстить Шальному, бандиты похищают его жену Елизавету. Когда на кону жизнь любимой женщины, Шальной способен на всё.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»