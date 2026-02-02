Гримаса фортуны
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Сериалы
Шальной отдел
1-й сезон
Гримаса фортуны
8.92025, Гримаса фортуны
Детектив16+
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Шальной отдел (сериал, 2025) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хозяин спортивного бара Абакумов убит выстрелом в голову в своей машине, припаркованной у заведения. Типичный результат криминальных разборок неожиданно становится личным делом каждого оперативника Шального отдела.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шальной отдел»