Филин (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн
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Филин
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
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Сезон 3 Серия 7Бесплатно
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Сезон 3 Серия 8Бесплатно
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Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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Сезон 3 Серия 10Бесплатно
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Сезон 3 Серия 11Бесплатно
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Сезон 3 Серия 12Бесплатно
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Сезон 3 Серия 13Бесплатно
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Сезон 3 Серия 14Бесплатно
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Сезон 3 Серия 15Бесплатно
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Сезон 3 Серия 16Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 17Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 18Бесплатно
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Филин
Сезон 3 Серия 19Бесплатно
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Сезон 3 Серия 20Бесплатно
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Сезон 3 Серия 21Бесплатно
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Сезон 3 Серия 22Бесплатно
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Филин
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Сезон 3 Серия 24Бесплатно
Сюжет
Смотрите долгожданное продолжение: новые приключения Данилы Якушева в роли травматолога и по совместительству детектива-любителя, который не только помогает людям, но и распутывает сложные преступления. Не пропустите детективный сериал «Филин» — 3 сезон смотреть онлайн вы можете уже сейчас на нашем видеопортале.
В третьем сезоне Алексею Филиппову предстоит столкнуться с последствиями своих прошлых поступков. Перед гениальным доктором встает непростая задача: он оказывается на месте преступления... с оружием в руках. Капитан Козин уверен в виновности Филина, поэтому главному герою придется лично разбираться в этом непростом и опасном деле.
Не терпится узнать, увенчаются ли поиски Алексея успехом? Тогда скорее включайте ироничный детектив «Филин» — сериал смотреть онлайн все сезоны в хорошем качестве и без рекламы можно на Wink!
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Информация
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АСРежиссёр
Александр
Строев
- Актёр
Данила
Якушев
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- МНАктёр
Михаил
Николаев
- ВДАктёр
Вадим
Дубровин
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудим
- Актриса
Екатерина
Королева
- РФАктёр
Роберто
Флейтес
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МЧХудожник
Михаил
Черных
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- ЕПХудожница
Екатерина
Потапова-Перфильева
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев