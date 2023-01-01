Филин (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Смотрите долгожданное продолжение: новые приключения Данилы Якушева в роли травматолога и по совместительству детектива-любителя, который не только помогает людям, но и распутывает сложные преступления. Не пропустите детективный сериал «Филин» — 3 сезон смотреть онлайн вы можете уже сейчас на нашем видеопортале.



В третьем сезоне Алексею Филиппову предстоит столкнуться с последствиями своих прошлых поступков. Перед гениальным доктором встает непростая задача: он оказывается на месте преступления... с оружием в руках. Капитан Козин уверен в виновности Филина, поэтому главному герою придется лично разбираться в этом непростом и опасном деле.



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