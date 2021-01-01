Филин. Сезон 3. Серия 2
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Филин
3-й сезон
2-я серия
9.02021, Филин. Сезон 3. Серия 2
Детективы, Комедии16+

Филин (сериал, 2021) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Врач-травматолог городской больницы Алексей Филиппов по прозвищу Филин открывает в себе талант сыщика-любителя. После случившейся десять лет назад автокатастрофы, в которой погибла его жена, он мучается бессонницей и тщетно пытается уснуть разными способами. И если до сих пор лучше всего ему помогал алкоголь, то теперь, с появлением в его жизни детективных расследований, именно раскрытое дело позволяет Филину хоть ненадолго заснуть. С помощью своей команды медработников и полицейских Филин раскрывает преступление за преступлением, ведь в сутках ему доступны все 24 часа.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Детективы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филин»

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