Филин (сериал, 2021) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Врач-травматолог городской больницы Алексей Филиппов по прозвищу Филин открывает в себе талант сыщика-любителя. После случившейся десять лет назад автокатастрофы, в которой погибла его жена, он мучается бессонницей и тщетно пытается уснуть разными способами. И если до сих пор лучше всего ему помогал алкоголь, то теперь, с появлением в его жизни детективных расследований, именно раскрытое дело позволяет Филину хоть ненадолго заснуть. С помощью своей команды медработников и полицейских Филин раскрывает преступление за преступлением, ведь в сутках ему доступны все 24 часа.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АСРежиссёр
Александр
Строев
- Актёр
Данила
Якушев
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зорина
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- МНАктёр
Михаил
Николаев
- ВДАктёр
Вадим
Дубровин
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудим
- Актриса
Екатерина
Королева
- Актёр
Роберто
Флейтес
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- Актёр
Игорь
Алексеев
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МЧХудожник
Михаил
Черных
- ДХХудожник
Даниил
Харченко
- ЕПХудожница
Екатерина
Потапова-Перфильева
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев